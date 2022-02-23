Последнее обновление: 23.02.2022 11:33

Рада проголосовала за санкции против признавших Л/ДНР депутатов Гоcдумы РФ

Верховная рада Украины проголосовала за санкции в отношении депутатов Гоcдумы, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Соответствующее постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в среду поддержало большинство депутатов, передает ТАСС.

Рада аргументировала свое решение тем, что решение депутатов Госдумы "нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности", а депутаты "имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов" РФ "на территории Украины, включая оккупации части территории Украины".

Санкции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет по нацбезопасности и обороны, заседание которого состоится в среду.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование