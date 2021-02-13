Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство России расширило список украинских компаний, в отношении которых Россия ввела санкции.

В расширенном перечне указаны 84 компании, в прошлой версии их было 75. В последнюю версию списка попали в том числе одесские ООО «Донмар» и «Краншип», поставщик металлов «Максима Металл Сервис» (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция» (Днепр), «Трансшип» и дочерние компании «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» (Одесса). Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме, передает РБК.

Россия ввела контрсанкции против Украины в ноябре 2018 года. В первоначальном варианте документ состоял из 322 физических лиц и 68 предприятий. Среди компаний под ограничениями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов, в том числе структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского. В числе санкционных мер — блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.