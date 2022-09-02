Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Украина ввела санкции против Росатома

Кабинет Министров Украины ввел санкции в отношении более чем на 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Кабинет Министров Украины включил в перечень лиц, в отношении которых применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", – говорится в сообщении.

В список попал советник гендиректора Росатома Ренат Карча, который 1 сентября во время визита миссии МАГАТЭ выступил в роли гида на Запорожской АЭС.

"Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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