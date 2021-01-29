Последнее обновление: 29.01.2021 11:57

Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 января, подписал указ о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний, введя в действие соответствующее декабрьское решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Перечень конкретных физических и юридических лиц не приводится. Кроме того, одно из положений решения СНБО засекречено. МИД Украины намерен сообщить профильным органам Евросоюза, США и других государств об этих санкциях, а также "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер", отмечается в решении СНБО, передает DW.

Санкции Украины в отношении российских граждан и компаний вступили в силу в 2014 году в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым и вмешательства РФ на востоке Украины. Россия в ответ приняла аналогичные меры. Обе страны регулярно обновляют санкционные перечни.

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