Последнее обновление: 24.02.2022 18:08

Зеленский требует отключения РФ от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от цивилизованного мира отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - заявил Зеленский.

"Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери", - предупредил президент Украины.

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