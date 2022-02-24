Зеленский требует отключения РФ от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от цивилизованного мира отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - заявил Зеленский.

"Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери", - предупредил президент Украины.