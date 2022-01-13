Последнее обновление: 13.01.2022 21:10

Евросоюз продлил санкции против России по Украине до конца июля

Евросоюз продлил экономические санкции против России до конца июля этого года, следует из публикации на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в документе.

Европа продлила санкции по итогам оценки выполнения минских соглашений на заседании 16 декабря 2021 года. Тогда ЕС поддержал проведение саммита в «нормандском формате», чтобы достичь выполнения договоренностей. По мнению совета, Россия выполнила их не до конца, передает РБК.

Впервые санкции ввели 31 июля 2014 года из-за «действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине». Они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для банков и компаний России.

Ограничения Евросоюза содержат запрет на импорт, экспорт и передачу любых оборонных материалов и товаров двойного назначения для использования в военном секторе. Кроме того, они сокращают доступ России к некоторым технологиям, которые можно использовать в энергетике.

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