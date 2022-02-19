Последнее обновление: 19.02.2022 10:09

Глава ЕК раскрыла детали санкций против России в случае войны на Украине

Санкции Евросоюза (ЕС) против России в случае вторжения на Украину затронут энергосектор и доступ к высоким технологиям.

Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РБК.

«В случае если Россия ударит, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для экономики России и введем экспортные ограничения, которые блокируют возможности страны по модернизации и диверсификации ее экономики. У нас множество высокотехнологических товаров, в которых мы доминируем и которые нелегко заменить России», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что данный пакет санкций согласован с США, Канадой и Великобританией.

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