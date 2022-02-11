МВД Беларуси сообщило об аресте группы радикалов в Минске

МВД Беларуси задержало группу «радикалов» в возрасте от 30 до 60 лет в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по «недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки».

«В поле зрения сыщиков попала группа минчан, которые наносили протестные надписи на фасады зданий, в подъездах жилых домов, в общественных местах. Кроме того, они повреждали баннеры, в том числе с изображением милиционеров и военнослужащих, а также сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете», - говорится в сообщении ведомства.

«… все безработные. Состояли в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах, в которых познакомились, объединились и саморадикализировались. Организатором группы являлся 45-летний минчанин», - также сказано в сообщении.

«Радикалы» были задержаны «с поличным», «планировали повредить здание общественного пункта охраны правопорядка».

«При проведении обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты: протестная символика, баллоны с краской, трафареты, компьютерная и мобильная техника с доказательствами их преступной деятельности», - отмечается в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за хулиганство, совершенное группой лиц и надругательство над государственными символами.