Лукашенко присудил Западу поражение в первом раунде противостояния

Лукашенко в протокольной части переговоров с Путиным обвинил Запад в подбрасывании Беларуси и России инфляционных и военных факторов, что вредит развитию экономики.

«Как Вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится. Удушить они никак нас не смогут», - вторил Лукашенко Путину.

«Если бы не эти внешние факторы, прежде всего инфляционные, которые подбрасывают со стороны… От них никуда не деться. Я вижу, и в России, и в Беларуси мы стараемся, насколько это возможно в рыночных условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто", - продолжил пенсионер.

По его словам, военно-политический спектр вопросов «сегодня силами наших западных партнеров вышел на лидирующие позиции».

«Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли», - утверждает Лукашенко.

«Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд. Пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься", - заключил он.