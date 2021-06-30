МИД РБ будет следить за соблюдением прав человека в развитых странах

Министерство иностранных дел Республики Беларусь возобновило практику подготовки докладов о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах мира, сообщила пресс-служба МИД РБ.

«Этим докладом МИД Беларуси в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя», - говорится в сообщении.

МИД будет следить за ситуацией в 21 стране - ряде стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады.

«Документ не содержит сравнений и рейтингов и не претендует на полноту представления имеющихся нарушений прав человека в странах коллективного Запада. В нем приводятся резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам», - отмечается в сообщении.

Примечательно, что ранее МИД проявлял озабоченность правами человеками в западных странах после переизбрания Лукашенко в декабре 2010 года – доклады готовились в 2012, 13 и 13 годах. Затем началась очередная оттепель в отношениях с Западом…