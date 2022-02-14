Лукашенко: Учения на границе с Украиной проводятся из-за оружия и «беглых»

Лукашенко утверждает, что учения вдоль границы с Украиной планировались давно, а их причинами являются поток оружия из Украины и «беглые» оппозиционеры.

"До этой истерики (с совместными учениями с Россией) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - заявил Лукашенко.

При этом он утверждает, что режим в Минске не виноват в обострении отношений в украинскими властями.

«…мы к обострению наших (с Украиной – ред.) отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей»,- сказал пенсионер.

Высказывания Лукашенко прозвучали на встрече с экс-депутатом Верховной рады Украины (до 2008 года). Мороз – партийный деятель времен СССР, позже возглавлял Соцпартию Украины.