Последнее обновление: 20.05.2025 18:00

В Беларуси с визитом находится командующий Силами обороны Зимбабве

В Беларусь с официальным визитом прибыла делегация из Зимбабве во главе с командующим Силами обороны Республики Зимбабве генералом Филипом Валерио Сибандой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, представители делегации посетят одну из воинских частей Вооруженных Сил, Военную академию Беларуси, а также примут участие в работе выставки вооружения и военной техники MILEX-2025.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси проведет с командующим Силами национальной обороны Зимбабве генералом Филипом Валерио Сибандой переговоры, в ходе которых стороны обсудят «актуальные вопросы и перспективы взаимодействия в военной сфере» с учетом итогов недавнего визита в Беларусь президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.



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