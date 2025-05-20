В Беларуси с визитом находится командующий Силами обороны Зимбабве

В Беларусь с официальным визитом прибыла делегация из Зимбабве во главе с командующим Силами обороны Республики Зимбабве генералом Филипом Валерио Сибандой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, представители делегации посетят одну из воинских частей Вооруженных Сил, Военную академию Беларуси, а также примут участие в работе выставки вооружения и военной техники MILEX-2025.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси проведет с командующим Силами национальной обороны Зимбабве генералом Филипом Валерио Сибандой переговоры, в ходе которых стороны обсудят «актуальные вопросы и перспективы взаимодействия в военной сфере» с учетом итогов недавнего визита в Беларусь президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.