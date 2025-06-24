Последнее обновление: 24.06.2025 12:19

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €143 млн

Правительство Финляндии готовится отправить Украине новый пакет военной помощи на €143 млн. Об этом сообщает Yle со ссылкой на правительственный пресс-релиз.

Таким образом, общая стоимость предоставленной Украине оборонной помощи составит €2,8 млрд.

По словам министра обороны Антти Хяккянена (NCP), в последнюю партию войдет оборонная техника финского производства.

Минобороны Финляндии весной этого года запустило программу распределения заказов на военную технику для Украины среди финских компаний оборонного сектора.

«Финское оборудование отличается высоким качеством и доказало свою способность работать в суровых условиях», - говорится в пресс-релизе.

Как и в предыдущих объявлениях о пакетах военной помощи, министерство не раскрывает содержание, способ или график доставки военной помощи, пишет издание.

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