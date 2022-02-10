В мире число заражений коронавирусом превысило 403,68 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 403686306 (+2402705 сутки) по данным Worldometer на 6:51 10 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5795967 (+12799) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74161730 (-222182) человек, из них 89820 (-244) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 323728609 (+2612088) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 78824393 (+227458) случаями заражения, Индия – 42478060 (+67084), Бразилия – 26960153 (+183533), Франция – 21039639 (-) и Великобритания – 18000119 (+68214). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 238410, США – 227458, Бразилия – 183533, Россия – 183103, Турция – 108563. Беларусь (8254) – на 44 (+15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 935922, Бразилия – 635189, Индия – 506549, Россия – 337390 и Мексика – 309884. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2785, Бразилия – 1295, Индия – 1241, Россия – 669, Италия – 384. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 797188 случаев заражения коронавирусом и 6190 смертей.