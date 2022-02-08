В мире число заражений коронавирусом превысило 398,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 398241445 (+2260869 сутки) по данным Worldometer на 8:35 8 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5769246 (+10545) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74604059 (-708760) человек, из них 90373 (-232) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 317868140 (+2959084) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 78370774 (+156487) случаями заражения, Индия – 42339611 (+67597), Бразилия – 26605137 (+68540), Франция – 20804372 (+46001) и Великобритания – 17866632 (+57623). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 171905, США – 156487, Германия – 138867, Турция – 96514, Япония – 92865. Беларусь (5869) – на 53 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 928879, Бразилия – 632720, Индия – 504078, Россия – 336023 и Мексика – 309546. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1269, Индия – 1173, Россия – 609, Бразилия – 431, Франция – 417. Беларусь – на 66 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 783260 случаев заражения коронавирусом и 6159 смертей.