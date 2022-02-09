Последнее обновление: 09.02.2022 13:05

Посол Швейцарии вручила Макею копию верительных грамот

Новый посол Швейцарии в Беларуси Кристин Хонеггер-Золотухин 9 февраля вручила главе МИД РБ Владимиру Макею копии верительных грамот.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях, сообщает пресс-служба МИД РБ.

В ближайшее время дипломат собирается вручить верительные грамоты Лукашенко.

МИД Швейцарии утверждает, что не считает этот жест признанием легитимности Лукашенко, объясняя этот казус тем, что новый посол сфокусируется на проблеме политзаключенных в Беларуси (освобождение гражданки Швейцарии Натальи Херше) и поиске путей для диалога в напряженной политической обстановке.

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