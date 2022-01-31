Последнее обновление: 31.01.2022 13:27

Швейцария признает Лукашенко в обмен на возможное освобождение Натальи Херше

Власти Швейцарии готовы признать легитимность Лукашенко, отправив в Минск своего посла в надежде на возможное освобождение Натальи Херше.

Кристин Онеггер-Золотухин приступит к своим обязанностям "в ближайшие недели", заявили в МИД Швейцарии.

Как пишет газета Der Bund, дипломат готова вручить верительные грамоты Лукашенко. Швейцарский МИД видит в этом возможность помочь Наталье Херше. Сама Наталья несколько раз отказывалась писать прошение о помиловании на имя Лукашенко.

Кроме того, 30 января Херше объявила голодовку в могилевской тюрьме в знак протеста против условий, в которых она отбывает наказание - 2,5 года лишения свободы за сорванную с силовика балаклаву во время протестов в Минске.

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