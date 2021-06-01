Лукашенко хочет купить у России современное оружие

Лукашенко хотел бы купить в России современное оружие, но денег на подобную затею у него нет, а потому покупателю и поставщику еще предстоит пройти долгую процедуру согласования цены и финансового обеспечения.

Комментируя итоги переговоров с Путиным в Сочи в конце прошлой недели, Лукашенко сообщил, что одна из тем переговоров касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь.

Он поручил должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси. Однако признал, что «еще предстоит определиться, на каких условиях это (поставки оружия) ) будет сделано».

При этом пенсионер утверждает, что закупки современного оружия не означают переброску ВС России в Беларусь.

«Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь»,- заявил Лукашенко.

«Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: «Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются…» Вы на себя посмотрите», - допустил Лукашенко упреки в сторону НАТО.