Власти Беларуси осудили более 1,6 тыс. человек «за экстремизм» в 2021 году

Белорусские власти в 2021 году осудили более 1,6 тыс. человек по «делам экстремистской направленности»: речь идет о политических делах и наказаниях за участие или выражение протеста против фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года.

"В прошлом году завершено расследование, направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершенным в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс. уголовных дел, по которым осуждено более 1,6 тыс. человек", - сообщил сегодня генпрокурор РБ Андрей Швед, которого цитирует БелТА.

За месяц до объявленного властями референдума генпрокурор заявил, что силовики готовы к этому мероприятию.

«Правоохранительный блок полностью готов к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма, с учетом предстоящих общественно значимых мероприятий и в целом по каждодневной работе, связанной с обеспечением общественного порядка", - сказал Швед.