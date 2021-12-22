Власти Беларуси направили в суд дело журналиста Ивулина

Следственный комитет Беларуси передал прокурору для передачи в суд уголовное дело в отношении спортивного журналиста Александра Ивулина, предъявив ему обвинения в организации и участии нарушении общественного порядка.

«Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.1 ст.342 (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Обвиняемый с августа 2020 года по март 2021 года на созданном им Youtube-канале разметил видеозаписи побудительного характера с целью ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе, создания негативной оценки действующей власти и дискредитации Республики Беларусь на международной арене. Помимо информационного воздействия обвиняемый склонял граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следует отметить, что фигурант и сам являлся активных участником таких противоправных действий», - говорится в сообщении.

СК отмечает , что «днем 23 августа прошлого года» Ивулин «принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, происходящим на проспекте Независимости в Минске» и «вместе с неустановленными лицами он длительно и упорно нарушал общественное спокойствие, а при нахождении в первых рядах массового мероприятия принял участие в блокировке путей транспортных коммуникаций».

Журналист принимал «участие в митингах еще 27 сентября прошлого года» и «находясь на проезжей части улицы Сурганова в столице, с целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности обвиняемый выкрикивал различные лозунги, блокировал движение транспорта и вместе с иными лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов»…