Последнее обновление: 13.01.2022 11:50

Беларусь снова стала главным поставщиком дизеля в Украину

Беларусь в 2021 году экспортировала в Украину 2,89 млн тонн дизеля, что на 667 тыс. тонн или 30% больше по сравнению с 2020 год.

Такой объем поставок составляет 42% импорта дизельного топлива в Украину, что позволило синеокой вернуть утраченный в 2018 году статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину.

Для сравнения: Россия сократила поставки дизеля в Украину в 2021 году на 22% до 2,05 млн. тонн, сообщает enkorr.ua.

В 2021 году Беларусь поставила в Украину 1 млн. тонн бензина и 625 тыс. тонн битума. Совокупный объем экспорта нефтепродуктов составил 4,515 млн. тонн.

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