Беларусь с 1 февраля повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь и Россия с 1 февраля повысят экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из сообщения Минфина РФ.

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. составила $77,164/барр., или $563,3/т, сообщает российское ведомство.

В результате экспортная пошлина на нефть с 1 февраля 2022 года повысится на $1 и составит $47,7/т.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $14,3 с $14/т, на темные — до $47,7 с $46,7/т.

Пошлина на товарный бензин вырастет до $14,3 с $14/т, прямогонный (нафта) — до $26,2 с $25,6/т.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ — смесь пропан-бутана техническая) составит $35,9 (в январе $120,8), на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) – $32,3 ($108,7). Пошлина на кокс увеличится до $3,1 с $3/т.