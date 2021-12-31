Последнее обновление: 31.12.2021 10:17

Соглашение между Беларусью и РФ на перевалку нефтепродуктов подписано на условиях «take or pay»

Соглашение между правительствами Беларуси и России о перевозке и перевалке произведенных в Беларуси нефтепродуктов, предназначенных для экспорта в третьи страны через морские порты России подписано на условиях «бери и плати».

Беларусь ратифицировала данное соглашение. Текст документа опубликован на Национальном правовом портале.

«Заинтересованные хозяйствующие субъекты Республики Беларусь не позднее 15 календарных дней до даты начала очередного квартала предъявляют заинтересованным хозяйствующим субъектам Российской Федерации уточненные данные по объемам и номенклатуре грузов на условиях «бери или плати» (take-or-pay) с разбивкой по месяцам с допустимым отклонением не более +/– 10 процентов за квартал… Исполнение обязательств хозяйствующих субъектов Республики Беларусь на условиях «бери или плати» обеспечивается в объемах и номенклатуре, определенных в приложении 2 к настоящему Соглашению на соответствующий календарный год», - говорится в соглашении.

Соглашением утверждены годовые объемы нефтепродуктов для перевалки через порты России, однако эти объемы носят индикативный характер. Так, в период с 21 по 23 годы Беларусь подписалась транспортировать через Россию 9,836 млн. тонн нефтепродуктов, включая 3,522 млн. тонн в 2021 году. Однако, согласно приложению 2, реальный объем перевозимых через РФ нефтепродуктов в 2021 году составит всего 1,861 млн. тонн.

Документом также утверждены тарифы на оказываемые Россией услуги. Так, транспортировка и перевалка 1 тонны мазута обойдется в $31,3, газойля – $30-35 (в зависимости от места отгрузки), бензина - $28,9, масла - $27,2.

«Стороны гарантируют выполнение хозяйствующими субъектами Республики Беларусь условия «бери или плати» в части выполнения обязательств по отгрузкам, указанным в приложении 2 к настоящему Соглашению…», - также говорится в соглашении.

«Стороны принимают исчерпывающие меры для обеспечения перевозки и перевалки всего объема нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, экспортируемых в третьи страны морским транспортом, через морские порты Российской Федерации», - есть в документе и такой пункт.

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