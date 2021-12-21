Последнее обновление: 21.12.2021 17:49

Латвия не пропустила в страну несколько цистерн с белорусскими нефтепродуктами

Латвийская таможня запретила транзит 383 тонн нефтепродуктов белорусского производства из-за санкций.

«Мы запретили импорт 383 тонн нефтепродуктов из Беларуси в Латвии», - заявил глава таможенного управления Службы государственных доходов Раймонд Зукулс.

По его словам, перевозка этих нефтепродуктов в ж/д цистернах осуществлялась в нарушение санкций США, поскольку поставщик не смог доказать, что «контракт был заключен до 25 июня 2021 года».

Как сообщалось, Латвия до 15 января ввела запрет на транспортировку грузов белорусских компаний, в отношении которых введены санкции.

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