Латвия не пропустила в страну несколько цистерн с белорусскими нефтепродуктами

Латвийская таможня запретила транзит 383 тонн нефтепродуктов белорусского производства из-за санкций.

«Мы запретили импорт 383 тонн нефтепродуктов из Беларуси в Латвии», - заявил глава таможенного управления Службы государственных доходов Раймонд Зукулс.

По его словам, перевозка этих нефтепродуктов в ж/д цистернах осуществлялась в нарушение санкций США, поскольку поставщик не смог доказать, что «контракт был заключен до 25 июня 2021 года».

Как сообщалось, Латвия до 15 января ввела запрет на транспортировку грузов белорусских компаний, в отношении которых введены санкции.