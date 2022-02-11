Беларусь в январе 2022 года увеличила экспорт дизеля в Украину

Беларусь в январе 2022 года увеличила экспорт дизельного топлива на 21% по сравнению с январем 21 года до 245,5 тыс. тонн.

На долю Беларуси приходится 53% всего украинского импорта ДТ, сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

В январе 2022 г. импорт дизельного топлива в Украину вырос на 22% и составил 466,3 тыс. т.

Поставки ДТ из России в январе выросли на 31%, до 171 тыс. т, из которых 112,6 тыс. т (+134% к январю-2021) было поставлено через терминал в Гомеле, 59,4 тыс. т (+8,3%) железной дорогой. В портах было оформлено порядка 19 тыс. т дизельного топлива (+26% к январю 2021 г.).

Импорт из Литвы в январе 2022 г. сократился на 15%, до 30 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2021 г. (35 тыс. т).