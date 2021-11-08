Беларусь по итогам 21 года перевалит через российские порты до 2,3 млн. тонн нефтепродуктов

Концерн «Белнефтехим» ожидает, что по итогам 2021 года поставит на экспорт через российские порты около 2,3 млн. тонн нефтепродуктов.

"Мы уже переориентировали наши поставки (нефтепродуктов – ред.) на порты Российской Федерации. Мы оцениваем по итогам года, что при планах где-то 1,7 млн т мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 млн т", - сообщил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, которого цитирует БелТА.

По его словам, экспортные поставки были диверсифицированы исходя из рисков и риторики, которая звучала с прибалтийского направления.

"Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Для нас на сегодняшний день это выгодно», - утверждает он.

При этом, концерн не оставляет и мониторинг прибалтийского направления.

"При необходимости будем работать и там. Определенная работа там тоже ведется по отдельным грузопотокам. Есть и там работа", - утверждает Рыбаков.

Он также сообщил, что экспорт нефтепродуктов в Украину продолжается "без изменений".

"Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И, в принципе, каких-либо препятствий или иных аспектов не существует. Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается", - сказал глава «Белнефтехима».