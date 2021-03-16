Администрация ПВТ получит полномочия надзорного органа над криптобиржами

Администрация Парка высоких технологий получит полномочия по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками.

Об этом сообщил первый вице-премьер Николай Снопков по итогам совещания у Лукашенко.

"Правительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась Администрация Парка высоких технологий. Лукашенко поддержал это предложение правительства. Полагаю, что в ближайшее время она будет наделена такими функциями", - сказал Снопков, которого цитирует БелТА.

Кроме того, в Беларуси планируют создать единый орган государственного регулирования цифровой сферы.

"Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании", - потребовал Лукашенко.

«Не хотелось бы правительству просто поменять название, но не поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор. Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой области вертикаль компетенций, то есть людей, которые бы понимали, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности", - сказал после совещания Снопков.