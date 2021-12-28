Беларусбанк объявит обратный выкуп проданных физлицам акций

Наблюдательный совет почти государственного Беларусбанка по итогам прошедшего 20 декабря в режиме видеоконференции заседания рекомендовал проработать вопрос о возможности выкупа простых акций.

«Рассмотрено предложение Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами и принято решение проработать вопрос о возможности выкупа простых акций, реализованных ранее банком в соответствии со Стратегией развития банка на 2018–2021 годы (расторжения договоров купли - продажи)», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Речь идет об акциях, которые банк продавал менеджменту и сотрудникам. В часиности, осенью банк продал своим сотрудникам 35 171 837 акций.

Источник: https://reform.by/288178-belarusbank-mozhet-provesti-obratnyj-vykup-akcij

По состоянию на 19.01.2021 уставный фонд составляет 3 711 769 884,10 белорусских рублей и разделен на 37 117 698 841 акцию номинальной стоимостью 10 копеек каждая, в том числе: 37 113 704 663 простых (обыкновенных) акций, 1 982 372 привилегированные акции первого типа, 2 011 806 привилегированных акций второго типа. Размер неденежной части уставного фонда составляет 5 590 501,30 белорусских рублей.

По итогам торгов акциями 24 декабря на БВФБ рыночная стоимость простой акции Беларусбанка составляет 20 копеек, привилегированной – 5,1 рубля. Рыночная капитализация банка оценивается в 7 433 253 391 рубль. Впрочем, при объеме торгов в 14 рублей (100 штук) говорить о серьезности этой цифры не приходится.

Решение о выкупе акций может быть продиктовано санкциями, введенными в отношении Беларусбанка, которые автоматически затрагивают миноритарных акционеров.

Основным акционером банка является государство – 99,11% УФ находятся в распоряжении Госкомимущества. На сайте банка не опубликованы сведения о числе миноритариев.

Примечательно, что Наблюдательным советом принято решение о проведении 29 декабря 2021 года внеочередного Общего собрания акционеров. Кроме того, согласованы представители банка в Наблюдательных советах дочерних и зависимых обществах банка.

«На заседании рассмотрены ожидаемые итоги выполнения Инвестиционной программы банка и исполнения сметы доходов и расходов банка за 2021 год, а также утверждены Инвестиционная программа, смета доходов и расходов, план работы департамента внутреннего аудита на 2022 год», - также говорится в сообщении.