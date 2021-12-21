Нацбанк РБ продлил на 2022 год действующие требования к капиталу банков и НКФО

Национальный банк Беларуси отказался от повышения минимального размера нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, продлив сразу на весь 2022 год действующие нормативы.

Как сообщалось, Для банков с октября 2021 года минимальный размер нормативного капитала повышен с 66,00 млн. до 66,66 млн. рублей.

Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,71 млн. до 0,72 млн. рублей.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,66 млн. до 3,70 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 7,36 млн. до 7,43 млн. рублей.

Регулятор лишь уведомил о своем решении, не предоставив к настоящему моменту никак комментариев.