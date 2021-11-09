Нацбанк РБ рекомендует отказаться от использования ставок LIBOR

Нацбанк Беларуси рекомендует отказаться от использования ставок LIBOR.

"В преддверии вступления в силу решения Управления по контролю за нормами финансового поведения Великобритании (Financial Conduct Authority – FCA) о поэтапном прекращении администратором ICE Benchmark Administration Limited (IBA) поддержки, расчета и публикации известных эталонных процентных ставок LIBOR Нацбанк Беларуси напоминает, что после 31 декабря 2021 г. для участников финансового рынка станут недоступными репрезентативные значения ставок LIBOR в фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках и японских иенах, а также 1-недельные и 2-месячные значения ставок в долларах США", - говорится в сообщении регулятора.

Котировки остальных ставок LIBOR в долларах США продолжат публиковаться до 30 июня 2023 г., однако репрезентативность данных индикаторов может быть быстро утрачена в условиях глобального отхода от практики их использования.

Национальные рабочие группы – коллегиальные органы, которые были созданы в ряде стран G20 с участием центральных банков и регулирующих органов при поддержке Руководящей группы официального сектора (Official Sector Steering Group – OSSG), учрежденной Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board – FSB), для изучения возможности перехода на альтернативные процентные индикаторы и выработки путей решения возможных проблем, возникающих в процессе осуществления данного перехода.

В отличие от эталонных процентных ставок LIBOR, расчет которых основывался на ставках, декларируемых банками, в основе новых процентных индикаторов лежат фактические процентные ставки по операциям на денежном рынке, охватывающим более широкий круг контрагентов. Такой подход позволяет обеспечить справедливое формирование финансовых индикаторов, снижая риски для финансовой стабильности.

В целях минимизации рисков перехода на альтернативные процентные индикаторы Национальный банк рекомендует участникам финансового рынка самостоятельно отслеживать рекомендации администраторов безрисковых индикаторов и международных организаций и публикуемые ими методики перехода к применению новых процентных индикаторов.

Кроме того, регулятор рекомендует обеспечить адаптацию всех внутренних бизнес-моделей и процессов, а также ранее заключенных договоров к замене эталонных процентных ставок LIBOR.

При заключении новых договоров не осуществлять привязку к эталонным процентным ставкам LIBOR и не использовать финансовые инструменты, базовым индикатором в которых выступают эталонные процентные ставки LIBOR.