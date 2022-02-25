Нацбанк РБ заявил о санкционной непробиваемости банковского сектора

Нацбанк Беларуси заявил о стабильности и достаточном запасе прочности банковского сектора в «условиях усиления геополитической напряженности и расширения санкционного давления».

Регулятор утверждает, что совместно с банками выработал адекватные меры реагирования на потенциальные риски.

«В настоящее время обеспечивается устойчивое функционирование белорусских банков, непрерывность их деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение ими в полном объеме обязательств перед вкладчиками и кредиторами», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

Своей ключевой задачей регулятор называет «сохранение покупательной способности национальной валюты».

«Сложившийся уровень процентных ставок по вкладам в белорусских рублях обеспечивает сохранность сбережений. Происходящие колебания курса белорусского рубля обусловлены динамикой курсов валют основных торговых партнеров Республики Беларусь. Национальный банк продолжает реализацию курсовой политики в режиме плавающего курса, сглаживая резкие колебания курса белорусского рубля без противодействия глобальным трендам», - сказано в сообщении.

Нацбанк утверждает, что несмотря на санкции «платежный баланс страны по-прежнему остается положительным», а приток валюты от экспорта позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте.