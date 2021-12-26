Талибан распустил Независимую избирательную комиссию Афганистана

Члены радикального исламистского движения "Талибан" распустили в Афганистане Независимую избирательную комиссию (НИК), действовавшую при прежнем режиме для организации выборов, а также Комиссию по избирательным жалобам.

Об этом сообщил в субботу, 25 декабря, в Кабуле представитель талибов Билал Карими, передает DW.

Он сказал, что в работе комиссий не было необходимости. Кроме того, недавно были также упразднены два министерства - по делам мира и по делам парламента, добавил Карими.

НИК была создана в 2006 году, ей было поручено контролировать проведение президентских и других выборов в Афганистане. Бывший представитель афганских властей Халим Фидай осудил роспуск комиссии. Экс-губернатор провинции Хост обвинил радикальных исламистов в том, что они добиваются власти "с помощью пуль, а не выборов".

Члены радикального исламистского движения ранее говорили, что их правление будет более мягким, чем в 1990-е годы. Однако такие решения, как восстановление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, усилили сомнения экспертов в заверениях исламистов.

После вывода войск США и их союзников из Афганистана радикалы из "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всей страной. После захвата власти "Талибаном" в Афганистане резко усилилась волна насилия и терактов, в том числе совершаемых враждующим с талибами "Исламским государством", которое действует в стране начиная с 2015 года. До сих пор ни одна страна в мире официально не признала правительство талибов.