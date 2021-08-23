Страны Запада уже эвакуировали из Афганистана десятки тысяч человек

Военные США с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден 22 августа.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского Минобороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. В операции по спасению местного населения в Кабуле сейчас задействованы около 1000 британских военнослужащих. Как сообщает издание The Times, в понедельник, 23 августа, Великобритания активизирует эвакуацию британских и афганских граждан из Афганистана, чтобы в течение недели вывезти из страны еще 6000 человек.

По данным министерства обороны ФРГ, с начала операции по эвакуации, силам бундесвера удалось вывезти из Афганистана около 2500 человек, в том числе 1850 афганцев. Кроме того, из страны, оказавшейся во власти талибов, были эвакуированы более 270 граждан ФРГ и сотни граждан других государств.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо указал, что его страна к 22 августа осуществила эвакуацию 1600 человек. Всего Италия намерена вывезти из Афганистана 2500 жителей страны.

Франция вывезла за прошедшую неделю около 850 человек, в основном афганцев, выполнив с этой целью шесть рейсов в Кабул. Ожидается, что еще 150 человек будут эвакуированы Францией к утру 23 августа.

В свою очередь, Дания сообщила о том, что вывезла из Афганистана 450 человек, включая 30 переводчиков.

В Испанию за прошедшие сутки прибыли из Кабула 46 граждан страны и 64 американца. Еще два военных самолета Испании, на борту которых находились 110 испанцев и 67 граждан США вылетели 22 августа из Кабула в Дубай.

Австрия сообщает об эвакуации восьми своих граждан. При этом еще несколько десятков австрийцев, а также афганцев с видом на жительство в Австрии до сих пор ожидают эвакуации.

Болгария вывезла 20 своих граждан, Румыния - 45. Венгрия сообщает, что смогла эвакуировать как минимум 26 своих граждан.