Беларусь в июне сократила поставки дизельного топлива в Украину

Беларусь в июне 2021 года сократила поставки дизельного топлива в Украину до 175,2 тыс. тонн, что на 17,3% меньше, чем в июне 2020 года.

Снижение поставок было вызвано ремонтными работами на Мозырском НПЗ, а также с сокращением переработки нефти на НПЗ «Нафтан», сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95»

В целом, импорт «дизеля» в Украину в июне сократился на 6% до 533,4 тыс. тонн.

В июне Беларусь также поставила в Украину 90 тыс. т дорожного битума, что на 38,5% больше, чем в июне 2020 года.

По итогам первого полугодия импорт белорусского битума вырос на 55%, до 244 тыс. тонн. На Беларусь приходятся более 60% поставок битума в Украину.