Последнее обновление: 20.12.2021 10:12

МНС Беларуси называет налог на первую квартиру «отменой льготы»

Власти Беларуси называют «отменой льготы» вводимый с 1 января 2022 года налог на первую квартиру в собственности, что принесет в бюджет дополнительные 45 млн. рублей.

"Налогообложение квартир - это не новый платеж, а отмена льготы, которая многие годы существовала. По нашим оценкам, учитывая, что это будет авансовый платеж, мы дополнительно получим около 45 млн. рублей", - заявил министр по налогам и сборам РБ Сергей Наливайко в воскресном эфире белорусского ТВ.

Как сообщалось, власти намерены сохранить льготу для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов.

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