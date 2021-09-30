В Беларуси могут ввести налог на недвижимость на первую квартиру

Белорусские власти планируют с 1 января 2022 года распространить уплату налога на недвижимость и на первую квартиру, находящуюся в собственности физического лица, следует из поправок в статью 228 Налогового кодекса РБ.

Проект поправок опубликован на сайте Минфина РБ.

В настоящее время граждане не платят налог на недвижимость на первую квартиру.

«4. Освобождаются от налога на недвижимость у плательщиков – физических лиц: … 4.4. одно жилое помещение в многоквартирном или в блокированном жилом доме, принадлежащее физическому лицу на праве собственности или принятое им по наследству, доля в праве собственности или доля в наследстве на указанное имущество. При наличии у физического лица двух и более таких жилых помещений, долей в праве собственности или долей в наследстве на указанное имущество освобождению от налога на недвижимость подлежит только один объект налогообложения по выбору физического лица на основании уведомления, представленного им в налоговый орган», - гласит текущая редакция НК РБ.

«… 4.4. одно жилое помещение в многоквартирном или в блокированном жилом доме, находящееся в собственности или принятое по наследству (доля в праве собственности или доля в наследстве на

указанное имущество), принадлежащее: лицу, достигшему общеустановленного пенсионного возраста, или лицу, имеющему право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста; инвалиду I и II группы; несовершеннолетнему ребенку; лицу, признанному недееспособным; военнослужащему срочной военной службы; физическому лицу, проходящему альтернативную службу; участнику Великой Отечественной войны и иному лицу, имеющему право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах», - гласит новая редакция этого же пункта.

Сегодня ставка налога на недвижимость для физлиц составляет 0,2% от стоимости объекта.