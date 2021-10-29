Лукашенко объяснил возможный налог на квартиры расходами на борьбу с коронавирусом

Вопрос о введении налога на недвижимость на первую квартиру обсуждается в правительстве, но на уровень Лукашенко еще не выносился.

Об этом сегодня сказал сам пенсионер, объяснив появление подобной инициативы большим расходами на борьбу с коронавирусом и необходимостью уравнять права горских и сельских жителей.

"На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер", - сказал Лукашенко во время стендапа перед рабочими Добрушской бумажной фабрики.

"Дело даже не в справедливости. На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги", - посетовал он.

По его словам, если с каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только $9,5 млн.

«По большому счету это ничто, если мы $2 млрд потратим только на лечение», - признал Лукашенко, - «но за эти $9,5 млн мы что-то можем купить».

"Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается",- ответил Лукашенко.