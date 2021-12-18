ВОЗ одобрила девятую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса Covovax, которую производят в Индии по лицензии американской компании Novavax, сказано в заявлении организации.

«Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода», — говорится в заявлении, передает РБК.

Как заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, «даже с появлением новых вариантов коронавируса вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты людей от серьезного вируса SARS-CoV-2 и смерти». Она пояснила, что включение Covovax в список рекомендованных для экстренного применения «нацелено на увеличение доступа [к вакцинации], в частности, в странах с низкими доходами». Симао напомнила, что 41 из таких стран «все еще не смогла вакцинировать 10% своего населения, а 98 государств пока не достигли 40%».

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что Covovax «соответствует стандартам организации по защите от COVID-19». В ВОЗ также напомнили, что оригинальная вакцина Novavax в данный момент проходит оценку Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а после завершения процедуры получит и оценку ВОЗ.

Таким образом, индийская вакцина стала девятым препаратом, который получил одобрение организации. Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson), два варианта препарата от AstraZeneca и разработанную американской компанией Modernа, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийские Covaxin и Covishield.