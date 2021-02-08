Последнее обновление: 08.02.2021 16:05

Эксперты ВОЗ сегодня решат, что делать с вакциной AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник обсудят ситуацию вакцины компании AstraZeneca, эффективность которой против «южноафриканского» штамма коронавируса оказалась под вопросом. Об этом сообщила технический руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мария Ван Керхове.

"Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ встречается сегодня, чтобы обсудить вакцину AstraZeneca. Крайне важно, чтобы у нас была более чем одна безопасная и эффективная вакцина", - написала она в Твиттере.

Ранее правительство ЮАР объявило о решении временно приостановить использование вакцины AstraZeneca после данных о том, что она дает минимальную защиту от «южноафриканского» штамма коронавируса.

Страна получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

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