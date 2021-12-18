Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря официально прекратила участие в Договоре по открытому небу (ДОН), таким образом приостанавливая выполнение своих обязательств по данному соглашению.

Несколько месяцев назад Россия предупредила об этом остальные страны — участницы договора. «Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию», — говорилось в заявлении МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, «несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов», делала все возможное для сохранения соглашения, передает РБК.

Договор по открытому небу подписали государства — участники ОБСЕ в марте 1992 года. Подписавшиеся страны обязаны позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки. В прошлом году американские власти обвинили Россию в нарушении соглашения и объявили о намерении выйти из него. В ноябре 2020 года решение о выходе вступило в силу. Недовольство американской стороны вызывали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда. Москва отрицала обвинения и выдвигала к Вашингтону встречные претензии, касающиеся в том числе полетов над Гавайскими островами.