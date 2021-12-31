Байден заверил Путина, что не будет размещать вооружения на Украине

Президент США Джо Байден сообщил президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон не будет размещать ударные наступательные вооружения на Украине.

Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков после телефонного разговора глав двух государств, передает ТАСС.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.

Путин назвал этот момент одним из ключевых, которые внесены в переданные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности и по которым Россия хочет вести субстантивные переговоры, добавил помощник президента.

При этом Байден заявил, что в случае вторжения России на Украину США примут решительные меры. По его словам, прогресса на переговорах по безопасности, который пройдут в январе, можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации.

В свою очередь, Путин заявил, что введение Западом «беспрецедентных санкций» из-за Украины может привести к полному разрыву отношений между странами. Путин подчеркнул, что отношениям России с Западом в таком случае будет нанесен «серьезнейший ущерб».

Между тем агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента США сообщает, что во время телефонного разговора Путин и Байден "увидели области для прогресса в предстоящих дипломатических переговорах, а также области, где достижение соглашения может оказаться невозможным".

По оценке собеседника агентства, тон разговора двух лидеров был серьезным, а сама беседа содержательной.

"Соединенные Штаты продолжат очень внимательно следить за наращиванием Россией вооруженных сил на границе с Украиной и передвижениями этих войск", - добавил источник агентства.

По словам одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента США, на которые ссылается агентство Reuters, Байден "изложил два пути, включая дипломатию". "Другой путь - тот, который в большей степени направлен на сдерживание, включая серьезные затраты и последствия, если Россия решит продолжить вторжение в Украину". Эти возможности, по словам источников Reuters, включают меры, которые фактически отключат Россию от глобальной экономической и финансовой системы.

Представитель администрации президента США, комментируя во время брифинга итоги телефонного разговора, подтвердил, что Вашингтон не изменил своего мнения о том, что решать вопросы о вступлении в НАТО должны те страны, которые этого хотят, а не третьи стороны. "Наша позиция абсолютно ясна. Решения должны принимать сами суверенные страны, консультируясь с альянсом, а не кто-то другой", - заявил он.