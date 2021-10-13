Россия и США наметили очередной раунд переговоров после визита Нуланд

Россия и Соединенные Штаты проведут очередной раунд переговоров, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Reuters.

Решение об очередной встрече было принято по итогам переговоров заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

«Прошла открытая дискуссия. Ее встречи были полезными», — добавил Прайс.

По его словам, Москва и Вашингтон планируют обсудить численный состав и работу посольств. Прайс добавил, что позиция США относительно вопросов укомплектования своей дипмиссии остается твердой.

В Белом доме заявили, что Нуланд провела в Москве продуктивные встречи с российскими коллегами, передает РБК.

«Я полагаю, что она проводит там довольно конструктивные и продуктивные встречи», — сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Нуланд приехала в Москву 11 октября. 12 октября заместитель госсекретаря встретилась с замглавой МИДа Сергеем Рябковым. Переговоры с ним она назвала «конструктивными». В планах Нуланд встреча с помощником российского президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации главы государства Дмитрием Козаком.