Последнее обновление: 28.07.2021 17:59

Байден: У России нет ничего кроме нефти и ядерного оружия

У президента России Владимира Путина есть "настоящая проблема", считает его американский коллега Джо Байден.

Путин "сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего", заявил глава Белого дома во время посещения офиса директора Национальной разведки США во вторник, 27 июля.

Путин "знает, что у него настоящие проблемы - и это, по-моему, делает его еще более опасным", добавил президент США, передает DW.

Кроме того, Байден обвинил российские власти в попытке вмешаться в выборы в американский Конгресс в 2022 году путем распространения дезинформации.

"Посмотрите на то, что Россия уже сейчас делает в отношении выборов 2022 года и в плане дезинформации, - отметил президент США. - Это чистое нарушение нашего суверенитета".

Кроме того, Байден выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением количества кибератак, в том числе с использованием программ-вымогателей.

"Если разразится война, настоящая война со стрельбой, с крупной державой", то произойдет это из-за хакерской атаки, предостерег американский президент.

Неделей ранее Вашингтон обвинил Пекин в осуществлении масштабной операции кибершпионажа через сервис Microsoft Exchange Server. Кроме того, Белый дом неоднократно призывал Кремль принять меры против атак с использованием программ-вымогателей, исходящих, как считают власти США, с территории России.

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