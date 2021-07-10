Байден потребовал от Путина пресекать хакерские атаки из России

Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина пресекать хакерские атаки, которые, по словам Байдена, проводят "преступники, базирующиеся в России".

В ходе телефонных переговоров с Путиным в пятницу, 9 июля, глава Белого дома подчеркнул, что готов принять меры, чтобы защищать "свой народ и свою критически важную инфраструктуру" от интернет-преступников.

Беседа длилась около часа, говорится в сообщении Белого дома, передает DW.

В свою очередь Владимир Путин ответил, что России за последний месяц обращений по этим вопросам "по линии компетентных ведомств США не поступало", указано на сайте Кремля. Вместе с тем президент России заверил собеседника, что готов пресекать "криминальные проявления в информационном пространстве" вместе с Соединенными Штатами.

Политики также обсудили поставки гуманитарной помощи в Сирию, о которой они договорились на личной встрече 16 июня в Женеве. Тогда же они условились начать консультации по кибербезопасности: Байден предложил Путину список из 16 сфер, в которых хакерские атаки будут запрещены, президент России после этого утверждал, что большая часть таких преступлений совершается с территории США.