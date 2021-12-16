МИД Беларуси не рискнул прямо критиковать страны ВП за 11-й пункт декларации

МИД Беларуси воздержался от прямой критики стран-участников «Восточного партнерства» за 11-пункт принятой по итогам прошедшего саммита «Восточного партнерства», в котором осуждается внутриполитическая ситуация в синеокой.

Как сообщалось, Азербайджан подписал принятую декларацию «Восточного партнерства» с особым мнением в отношении 11-го пункта, в то время как Армения, Грузия, Молдавия и Украина хорошо понимают, что сегодня происходит в Беларуси.

Комментируя для азербайджанского СМИ «дружественные» действия делегации этой страны, пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз проявил политическую аккуратность.

«Беларусь со странами-участницами «Восточного партнерства» связывают, прежде всего, общая история, близкая дружба наших народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС. Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите «Восточного партнерства» в г.Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии. Благодарим братский Азербайджан…», - говорится в комментарии.