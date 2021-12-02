Беларусь на саммите «Восточного партнерства» будет представлена пустующим креслом

Беларусь на саммите «Восточного партнерства» 15 декабря будет представлена пустующим креслом, именной табличкой и официальным флагом, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк. Ранее такой вариант презентации нашей страны на этом мероприятии уже рассматривался.

«Как и ожидалось, Беларусь будет «представлена» пустующим креслом на саммите ВП в Брюсселе 15 декабря. Будет установлена именная табличка и флаг Беларуси. Представители гражданского общества страны ожидаются в Брюсселе за несколько дней до саммита», — написал Йозвяк в Twitter.

В июне Беларусь приостановила свое участие в инициативе «Восточное партнерство».