Лукашенко напомнил местным властям о территориальных войсках

Лукашенко на фоне грядущего референдума напомнил местным властям о том, что у них достаточно инструментария для контроля над ситуацией.

«Я не хочу, чтобы наш народ в очередной раз оказался на линии излома и не дай бог в центре какой-то войнушки. А чтобы мы не оказались там, мы должны быть к этому готовы. Поэтому новый губернатор, председатели райисполкомов, горисполкомов, вы знаете, что у нас есть территориальная оборона и территориальные войска», - заявил сегодня Лукашенко.

«Посмотрите те объекты, которые вам придется защищать в случае чего на местах. Во всем разберитесь», - указал он.

Он призвал силовиков и госслужащих не расслабляться.

"Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально", - сказал Лукашенко.