Кремль добросовестно реагирует на газовые угрозы Лукашенко

Кремль продолжает добросовестно реагировать на , повторяющиеся в череде интервью мировым СМИ угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу, по-видимому преследуя свой целью повышение значимости и реальности высказываний союзника в Минске., на слова которого уже мало кто обращает внимание.

"Если санкции, которые они (коллективный Запад – ред.) вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой (остановкой транзита газа – ред.)", - заявил Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Лукашенко еще в первой половине ноября пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций против режима в Минске.

Тогда на это заявление отреагировал и Путин и лидеры ЕС. Однако, ЕС уже после второго подобного высказывания Лукашенко отказался играть в политический словесный пинг-понг, прекрасно понимая, что даже если режим в Минске и рискнет реализовать свою угрозу, то единственное, чего он добьется, так это лишения самого себя части выручки за транзит газа.

В Кремле это понимают, но продолжают подыгрывать союзнику.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

санкции против властей Беларуси, но транзит газа так никто и не перекрыл.