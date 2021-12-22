Проходящий через Беларусь газопровод остановлен второй день подряд

Физический поток газа по газопроводу Ямал - Европа в Германию остановлен второй день подряд из-за отказа "Газпрома" бронировать мощности прокачки на сегодня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Вчера газовый холдинг вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 22 декабря. В самом "Газпроме" отметили, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу продолжаются.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с пятницы - на аукционе "на день вперед" "Газпром" тогда также не бронировал мощности, но на внутридневных торгах заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. В понедельник "Газпром" и вовсе не забронировал мощности для транзита на вторник, в результате чего утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу - Европе. В ноябре холдинг не стал заранее заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В "Газпроме" тогда заявили, что могут оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.

На фоне снижения прокачки через трубопровод Ямал - Европа и новостей о возможном похолодании в Европе цена газа в Европе накануне в ходе биржевых торгов побила несколько исторических рекордов и вплотную приближалась к $2200 за 1 тыс. куб. м.