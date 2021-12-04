Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 662056 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 декабря 2021 года выросло до 662056 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5147 человек.

Выздоровели и выписаны 650577 (+2272) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5147 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1852 человека (8,03% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10501698 (+23074) тестов на коронавирус.